Polícia Rodoviária captura procurado pela Justiça em Campinas na SP-340

Abordagem aconteceu na manhã desta quinta-feira (2) durante patrulhamento na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros.

Na manhã desta quinta-feira, 2 de outubro, por volta das 8h25, policiais do 1° Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária capturaram um indivíduo procurado pela Justiça na altura do km 120 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), sentido Norte, em Campinas.

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando abordou um veículo após constatar irregularidades administrativas. Durante a verificação dos dados do condutor no sistema Prodesp, foi confirmado que o homem estava em situação de procurado pela Justiça.

Na busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial da cidade, onde o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.