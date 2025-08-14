Polícia Rodoviária captura procurado pela Justiça na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas

Indivíduo foi detido durante fiscalização de motocicleta no km 142,900, sentido Norte.

Na tarde desta quarta-feira (13), por volta das 13h45, policiais do 1° Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária capturaram um homem procurado pela Justiça na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 142,900, sentido Norte, em Campinas/SP.

A prisão ocorreu durante a fiscalização de uma motocicleta. Ao consultar os dados do condutor pelo terminal Prodesp, a equipe constatou que ele estava na condição de procurado pela Justiça.

O indivíduo foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde permaneceu à disposição do Poder Judiciário.