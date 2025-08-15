Polícia Rodoviária localiza e recupera veículo furtado na SP-340

Foto Ilustrativa

Carro abandonado em área de mata foi identificado durante patrulhamento em Mogi Guaçu; veículo havia sido furtado em São João da Boa Vista

Na noite de quinta-feira (14), por volta das 21h30, policiais do 2º Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária recuperaram um veículo que havia sido furtado, durante patrulhamento pela Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), na altura do km 191,200, sentido Sul, em Mogi Guaçu/SP.

A equipe avistou o carro parado às margens da rodovia, parcialmente oculto em meio à vegetação. Diante da suspeita, os policiais realizaram consulta da placa via sistema Prodesp, constatando que o automóvel havia sido furtado no município de São João da Boa Vista/SP.

O veículo foi então encaminhado ao distrito policial de Mogi Guaçu, onde a autoridade de plantão registrou a ocorrência e determinou a apreensão do bem, que será devolvido ao seu proprietário legal após os trâmites administrativos.

A ação demonstra a eficácia do policiamento rodoviário na prevenção e combate a crimes patrimoniais, contribuindo diretamente para a segurança nas estradas e para a rápida recuperação de bens furtados.