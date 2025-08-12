Polícia Rodoviária prende dois por furto ao patrimônio da Rota das Bandeiras em Campinas

Suspeitos foram flagrados no canteiro central da Rodovia Dom Pedro I (SP-065) furtando poste metálico pertencente à concessionária.

No último sábado (9), por volta das 8h34, policiais do 1° Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam dois indivíduos acusados de furto ao patrimônio da concessionária Rota das Bandeiras, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 141, sentido Sul, em Campinas/SP.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando avistou os suspeitos no canteiro central da rodovia, retirando um poste/pontalete de material metálico. Devido ao intenso fluxo de veículos, os policiais aguardaram o momento seguro para a abordagem, realizada no km 141,500, pista marginal sul.

O objeto foi identificado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) como pertencente à concessionária. Diante dos fatos, os detidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. Ambos permanecem à disposição da Justiça.