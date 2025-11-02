Polícia Rodoviária prende dupla por crime ambiental e maus-tratos a 75 aves silvestres em Campinas

Ação ocorreu neste sábado (1º), na Rodovia SP-340; pássaros eram transportados irregularmente em gaiolas com sinais de maus-tratos

Equipes do Policiamento Rodoviário prenderam em flagrante dois homens por crime ambiental na tarde deste sábado, 1º de novembro, no município de Campinas. A ocorrência foi registrada no km 116 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), sentido sul, e resultou no resgate de 75 pássaros silvestres da espécie Trinca-ferro (Saltator similis), todos mantidos em condições de maus-tratos.

Durante patrulhamento pela rodovia, os policiais visualizaram um veículo Fiat Palio Wk Adventure de cor prata trafegando em velocidade acima da média. Ao realizarem a abordagem, os ocupantes foram revistados — sem que nada de ilícito fosse localizado com eles. No entanto, a vistoria no interior do carro revelou diversas bolsas contendo gaiolas com dezenas de aves silvestres, todas em situação precária.

Além dos pássaros, foram encontradas no veículo quatro varas de pesca adaptadas com redes de captura e um facão, possivelmente utilizados para a apreensão dos animais.

O Policiamento Ambiental foi acionado para aplicar as medidas administrativas e os Autos de Infração Ambiental. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Campinas, onde os dois homens foram autuados em flagrante com base no Artigo 29 da Lei nº 9.605/98, que trata de crimes contra a fauna.

As aves apreendidas serão encaminhadas para avaliação veterinária e, posteriormente, devolvidas ao seu habitat natural, sempre que possível. A ação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de animais silvestres, prática criminosa que ameaça a biodiversidade e configura grave violação à legislação ambiental.