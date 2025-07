Polícia Rodoviária prende dupla por tráfico de drogas em rodovia de Socorro

📸 Divulgação / Polícia Rodoviária Estadual

Apreensão de mais de 4 kg de maconha ocorreu durante fiscalização na SP-008, na noite de segunda-feira (21)

Dois indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira, 21 de julho, durante uma fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Rodoviária na Rodovia Pedro Astenori Marigliani (SP-008), km 139, pista Norte, em Socorro (SP). A abordagem aconteceu por volta das 23h00.

De acordo com o 2° Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, os agentes decidiram abordar um veículo após identificarem defeito no sistema de iluminação do carro. Durante a fiscalização, os policiais notaram um forte odor de maconha e o nervosismo dos ocupantes do veículo, o que motivou uma busca mais detalhada.

Na revista pessoal, foi encontrado um cigarro de maconha com o condutor, além de pontas e pequenos tabletes da droga na bolsa da passageira. Já na busca veicular, a equipe localizou seis tabletes grandes de maconha escondidos dentro de uma caixa de som no porta-malas, totalizando 4,130 kg da substância.

Os suspeitos foram conduzidos ao Distrito Policial de Serra Negra, onde permaneceram presos por tráfico e associação ao tráfico de drogas, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. O veículo, um celular e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também foram apreendidos. Ambos permanecem à disposição da Justiça.