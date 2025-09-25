Polícia Rodoviária realiza três operações educativas e de fiscalização na região entre os dias 20 e 24 de setembro

Ações ocorreram em Holambra, Campinas e Mogi Guaçu, em parceria com DER e Renovias

Entre os dias 20 e 24 de setembro, o Policiamento Rodoviário do 4º Batalhão, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a concessionária Renovias, realizou três operações distintas em rodovias da região, com foco em educação e fiscalização no trânsito.

A primeira ação aconteceu no sábado (20), na SP-107, em Holambra, e contou com a participação de policiais militares e do DER. A campanha educativa foi voltada à conscientização de motociclistas, reforçando a importância da condução responsável, do cumprimento da legislação de trânsito e da redução de sinistros envolvendo esse tipo de veículo.

No dia 23 de setembro, em Campinas, a operação foi realizada na SP-340, com apoio da Renovias. Desta vez, o objetivo foi conscientizar condutores sobre os riscos do uso do celular ao volante, prática que aumenta significativamente as chances de acidentes.

Já no dia 24 de setembro, em Mogi Guaçu, a Polícia Rodoviária promoveu a Operação Câmara Temática na SP-342. Foram fiscalizados 42 veículos, resultando em 66 autos de infração, sendo 47 relacionados a motocicletas. Além disso, duas motos foram removidas e 15 documentos recolhidos para vistoria.

Segundo a corporação, as operações fazem parte de uma série de ações programadas para a Semana Nacional do Trânsito e têm como finalidade principal reduzir sinistros, ampliar a segurança viária e conscientizar condutores de diferentes perfis de veículos.