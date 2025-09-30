Policiamento Rodoviário divulga balanço da Operação Expoflora 2025 em Holambra

Ação contou com fiscalização de trânsito e reforço na segurança durante todos os finais de semana do evento

O Policiamento Rodoviário divulgou o balanço da Operação Expoflora 2025, realizada ao longo dos cinco finais de semana do evento em Holambra, entre os dias 29 de agosto e 28 de setembro. As atividades ocorreram na Rodovia SP-107, altura do km 33, pista Leste, no trecho que dá acesso ao município.

As ações foram conduzidas pelo efetivo da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, distribuído em escalas ordinárias, extraordinárias e DEJEM, no período das 8h às 20h. O planejamento incluiu fiscalização de trânsito, reforço no patrulhamento e aumento da visibilidade policial em pontos estratégicos.

De acordo com a corporação, a operação teve como objetivo garantir a segurança viária, promover maior fluidez no tráfego e proteger não apenas os visitantes da Expoflora, mas também os demais usuários das vias urbanas e rodovias da região.

O balanço aponta que a atuação coordenada entre o Policiamento Rodoviário e outros órgãos de segurança contribuiu para reduzir riscos e assegurar tranquilidade durante o evento, considerado o maior do gênero na América Latina.