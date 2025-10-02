Polo Astronômico de Amparo disponibiliza telescópios para que visitante fotografe a Lua

Crédito Fotos: Carlos Mariano

Atividade inédita que celebra os 10 anos da inauguração do complexo acontece exclusivamente neste primeiro sábado de outubro e exige que as pessoas levem celulares compatíveis; programação do mês tem muitas atrações como a observação do planeta Saturno e aglomerados de estrelas

Quem é fã de astronomia e sonha em tirar uma foto especial da Lua para compartilhar com os amigos ou guardá-la para eternidade tem uma ótima chance na noite do próximo sábado, dia 4 de outubro. O Polo Astronômico de Amparo vai disponibilizar alguns telescópios durante a sessão pública para que os visitantes tentem clicar no satélite natural da Terra em sua fase crescente. Para participar do desafio é necessário levar apenas um celular compatível. Nem todos os aparelhos são capazes de conseguir a imagem.

A atividade inédita faz parte da programação do aniversário de 10 anos do complexo, inaugurado em 2015 no interior de São Paulo. Amparo, a 130km de São Paulo e a 68km de Campinas, fica na região turística conhecida como Circuito das Águas Paulista.

Além da oportunidade de fotografar a Lua, o público que visitar o Polo Astronômico neste sábado tem a oportunidade de participar das sessões “Céu da Primavera” no Planetário Digital, reconhecer o céu no Espaço Galileo e observar a própria Lua e o planeta Saturno nos telescópios instalados no complexo. Os ingressos devem ser comprados antecipadamente pelo

site oficial www.poloastronomicomparo.com.br.

VISITA TEM MAIOR DURAÇÃO

Desde agosto, a direção do Polo Astronômico de Amparo alterou a dinâmica para a visitação pública aos sábados. O objetivo visa ampliar a permanência das pessoas no complexo. Além disso, o público tem flexibilidade para optar pelo melhor horário da chegada. Os portões permanecem abertos das 18h às 21h30 e as sessões ocorrem das 19h às 23h.

Antes, a incrível experiência astronômica era dividida em duas sessões de duas horas. Agora, o público tem a chance de acompanhar todas as atividades das 19h às 23h, quantas vezes quiser. A programação oferece simulações no Planetário a cada 50 minutos, a partir das 19h15, contemplação do céu a olho nu, visita ao observatório e observação de objetos do céu por meio de telescópios.

O Polo Astronômico de Amparo é considerado modelo na divulgação da astronomia. Nos últimos meses passou por reformas para melhorar ainda mais sua infraestrutura e qualidade de atendimento.

Além disso, conta com equipamentos modernos que permitem aos visitantes a observação ampla e clara dos objetos celestes, como aglomerações de estrelas, planetas, o Sol e a Lua. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, considerado o maior em operação no Estado de São Paulo e no Brasil aberto para a visitação pública.

Em 2024, o complexo recebeu novos telescópios refletores e refratores para a observação dos astros, o que permite aos visitantes uma experiência mais completa. O espaço ainda conta em suas instalações com um moderno Planetário Digital, com ampla sala de projeções. O local, montado em um domo de oito metros, é utilizado para simulações do céu estrelado e projeções hemisféricas com grau elevado de imersão.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, próximo à Serra da Mantiqueira, em Amparo, fica em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.

Sua localização é estratégica que permite excelente condição para a observação do céu. Dentro do complexo foi construído o novo espaço Galileo, que está especialmente preparado para que os visitantes contemplem o céu a olho nu. É possível, por exemplo, observar a Via Láctea em noites de céu limpo, especialmente durante o período do Inverno.

O complexo está a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O local ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete.

COMO VISITAR

Para visitar as instalações do Polo Astronômico, em Amparo, é necessário comprar o ingresso com antecedência exclusivamente por meio do site oficial (www.poloastronomicoamparo.com.br). Basta escolher a data. O número de visitantes é limitado por sessão. O ingresso promocional para outubro foi mantido com 30% para a entrada inteira, que custa R$ 63. Meia-entrada sai por R$ 45. O estacionamento custa R$ 15 na compra pelo site e R$ 18 na bilheteria.

PROGRAMAÇÃO – OUTUBRO 2025

Sessões noturnas

Sábados, dias 4, 11, 18 e 25 de outubro

Horário: 19h às 23h

Abertura dos portões: 18h

Limite para entrada: 21h30

O QUE VER NO CÉU EM SETEMBRO

Dia 4/10 SÁBADO

Sessões das 19h às 23h

– Planetário: “O Céu da Primavera”

– Espaço Galileo: reconhecimento de céu

– Observatório: observação da Lua e Saturno

Dia 11/10 SÁBADO

Sessões das 19h às 23h

– Planetário: “O Céu da Primavera ”

– Espaço Galileo: reconhecimento de céu

– Observatório: observação de Saturno e aglomerados de estrelas

Dia 18/10 SÁBADO

Sessões das 19h às 23h

– Planetário: “O Céu da Primavera ”

– Espaço Galileo: reconhecimento de céu

– Observatório: observação de Saturno e aglomerados de estrelas



Dia 25/10 SÁBADO

Sessões das 19h às 23h

– Planetário: “O Céu da Primavera”

– Espaço Galileo: reconhecimento de céu

– Observatório: observação da Lua (até as 21h15), de Saturno e aglomerados de estrelas



Serviço

Polo Astronômico de Amparo-SP

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Informações e ingressos – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 9.9295-9586