POR QUE DEVO PENSAR EM MINHA SUCESSÃO?

Planejar a sucessão patrimonial ainda é um tabu para muitas famílias brasileiras. Culturalmente, evita-se falar sobre morte, herança ou testamento, como se o simples ato de tratar do tema pudesse atrair infortúnios. No entanto, essa omissão pode trazer graves consequências, tanto jurídicas quanto emocionais, para os entes queridos que ficam. Pensar na sucessão é, antes de tudo, um gesto de responsabilidade, cuidado e planejamento.

A importância do planejamento sucessório.

O planejamento sucessório permite que o titular do patrimônio decida, de forma consciente e legal, como será feita a distribuição dos seus bens após sua morte. Essa definição prévia evita litígios entre herdeiros, disputas prolongadas no Judiciário e a desvalorização do patrimônio familiar.

Além disso, o planejamento possibilita estratégias que podem reduzir a carga tributária incidente sobre a herança e agilizar o processo de transferência dos bens. Com medidas como a doação em vida com reserva de usufruto, a constituição de holdings familiares ou o testamento, é possível garantir maior eficiência e segurança jurídica ao processo.

Redução de conflitos familiares.

Um dos grandes benefícios de pensar na sucessão em vida é a prevenção de conflitos entre os herdeiros. Sem um direcionamento claro, é comum que disputas emocionais se intensifiquem durante o inventário, muitas vezes rompendo laços afetivos que poderiam ter sido preservados com um planejamento adequado.

A transparência sobre as intenções do titular do patrimônio, aliada ao aconselhamento jurídico, pode promover o diálogo familiar e evitar que o momento da perda seja agravado por disputas patrimoniais.

Economia e agilidade.

O processo judicial de inventário pode ser longo e oneroso, principalmente quando há desacordos entre os herdeiros. Além dos custos processuais e dos honorários advocatícios, há a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), que varia de estado para estado, podendo representar um impacto financeiro significativo.

Com um bom planejamento, é possível estruturar a sucessão de forma menos custosa, por meio de alternativas como o inventário extrajudicial, válido quando todos os herdeiros são maiores, capazes e estão de acordo, ou por instrumentos de doação em vida que permitem a diluição do patrimônio ao longo do tempo.

Proteção do patrimônio.

Em muitos casos, o patrimônio construído ao longo de uma vida pode ser desestruturado se não houver um plano sucessório bem delineado. Bens mal administrados após a morte do titular, partilhas desiguais ou ausência de diretrizes podem comprometer empresas familiares, imóveis ou investimentos de alto valor.

A criação de estruturas jurídicas específicas, como holdings patrimoniais ou testamentos com cláusulas restritivas (inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade), pode proteger o patrimônio contra riscos externos e garantir sua continuidade nas gerações futuras.

Pensar na sucessão não é lidar com a morte, mas com a continuidade daquilo que se construiu com esforço, visão e amor. É uma forma de preservar a paz na família, proteger os bens conquistados e garantir que sua vontade seja respeitada mesmo após a sua ausência. Portanto, o melhor momento para planejar a sucessão é agora, com lucidez, orientação jurídica e diálogo aberto com os seus.

Dr. Caius Godoy, Advogado Especialista em Holdings Familiares. Presidente da Comissão de Cultura, Mídia e Entretenimento da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br