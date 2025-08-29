Posse recebe pela primeira vez etapa do Paulistão ABRAPA 2025

Santo Antônio de Posse será sede, pela primeira vez, do Campeonato Paulista de Canto de Pássaros – Paulistão ABRAPA 2025. A etapa inaugural acontece neste domingo, 31 de agosto, no Centro Múltiplo do Idoso, com entrada gratuita para o público.

Além da abertura, o município receberá outras três etapas do campeonato, programadas para os dias 7, 14 e 21 de setembro. O evento é promovido pela Associação Bragantina de Passarinheiros (ABRAPA), com autorização dos órgãos ambientais, presença de veterinários e cumprimento de todos os protocolos de biossegurança, assegurando o bem-estar das aves.

A competição deve reunir criadores e expositores de diversas cidades da região e do Sul de Minas. Na última etapa na cidade, no dia 21 de setembro, será promovida uma campanha solidária de arrecadação de alimentos, que serão destinados a entidades sociais do município em parceria com a Prefeitura.

No total, o Paulistão ABRAPA 2025 terá 18 etapas. A grande final está marcada para 23 de novembro, em Itapira.