Posse sedia reunião da Câmara Temática de Habitação da RMC

Santo Antônio de Posse sediou, na manhã desta terça-feira (16), a 6ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Habitação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (Agemcamp). O encontro aconteceu na Câmara Municipal e reuniu representantes de diversos municípios da região.

A programação contou com palestras de especialistas da área. A Profª. Dra. Cláudia Maria Lima Ribeiro, da PUC-Campinas, abordou aspectos acadêmicos e técnicos da habitação. Em seguida, o Sr. Humberto Schmidt, superintendente de Atendimento Habitacional do Interior da CDHU, trouxe informações sobre políticas públicas e programas em andamento. Já o arquiteto e urbanista Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, da Prefeitura de Americana, compartilhou experiências práticas sobre gestão e planejamento urbano.

Na abertura, o prefeito Ricardo Cortez ressaltou a importância do encontro e destacou: “Vocês aqui são pessoas técnicas, capacitadas. É essencial essa troca de experiências para que possamos avançar em soluções conjuntas para a região.”