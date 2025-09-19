Posto do Cartório Eleitoral amplia serviços de atendimento

A população de Santo Antônio de Posse agora conta com serviços ampliados no Posto do Cartório Eleitoral, instalado no prédio do Agiliza Posse. A novidade garante mais praticidade e evita que os moradores precisem se deslocar até municípios vizinhos para regularizar sua situação eleitoral.

O primeiro atendimento pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Agiliza Posse, sem necessidade de agendamento. Já a finalização do processo ocorre a cada 15 dias, mediante horário previamente agendado.

Para a emissão e regularização do título eleitoral, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Além disso, os jovens que completam 18 anos também podem realizar o alistamento militar no mesmo local.

O Posto do Cartório Eleitoral funciona na Rua Jorge Tibiriçá, sala 4 – prédio Agiliza.