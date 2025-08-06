Poupatempo leva atendimento digital e serviços urbanos ao 8º Conexidades, em Holambra

Totem interativo e nova funcionalidade no app serão destaques no evento em Holambra

O Poupatempo participa do 8º Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, até o próximo dia 8 de agosto, no Centro de Eventos Expoflora, em Holambra. No estande, um totem interativo permitirá que os visitantes conheçam, na prática, os serviços digitais que já facilitam a vida dos paulistas.

Com mais de 3,6 mil opções digitais, o Poupatempo apresenta uma novidade: a integração com a plataforma Cidades.SP.GOV.BR. Agora, pelo aplicativo, moradores dos 645 municípios podem solicitar serviços de zeladoria urbana, como poda de árvores, iluminação pública, tapa-buracos, limpeza e manutenção de vias. Desde o lançamento, em março desse ano, a funcionalidade já registrou mais de 5 mil pedidos em todo o Estado.

A experiência é simples e rápida: a solicitação feita no app é enviada automaticamente à prefeitura responsável, garantindo agilidade e eficiência no atendimento.

Além do totem, a participação no evento reforça a evolução do Poupatempo, administrado pela Prodesp, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), como referência em serviços públicos no Brasil — com mais de 4 mil opções disponíveis no atendimento digital e presencial.

Organizado pela Multiplicidades, em parceria com a UVESP (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), o Conexidades deve reunir cerca de 8 mil participantes, entre prefeitos, vereadores, secretários e especialistas, com o tema “Sustentabilidade: desafio e prioridade para lideranças”.

Fonte Agência SP