Prazo para recadastramento do Auxílio-Transporte em Santo Antônio de Posse termina em 31 de julho

Estudantes beneficiados pelo Auxílio-Transporte em Santo Antônio de Posse têm até o próximo dia 31 de julho para realizar o recadastramento obrigatório e garantir a continuidade do benefício. A medida, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, exige que os alunos compareçam presencialmente para atualização dos dados.

O atendimento ocorre na sede da Secretaria, localizada na Rua Santo Antônio, 386, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Quem não cumprir o prazo perderá o direito ao reembolso do transporte.

Para efetivar o recadastramento, os estudantes devem apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, holerite (quando for o caso) e atestado de matrícula atualizado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3896-2556.