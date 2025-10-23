PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR

O mais recente Relatório de acompanhamento mensal dos preços pagos ao produtor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), referente a setembro de 2025, aponta variações expressivas nos preços pagos ao produtor paulista. Entre os principais destaques positivos estão a batata-doce, com elevação de 88,5% no mês, e o limão taiti, que subiu 33,1% em relação a agosto. Outros produtos também apresentaram variações positivas, como mandioca, que teve aumento de12,9%, café arábica, com preço 11,4% maior, e feijão cores, também com aumento de 11,4% no preço pago ao produtor.

VENDA CASADA

Em audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) abordou as ações que tem realizado para combater a prática de venda casada nas operações de crédito rural. O assessor técnico Guilherme Rios explicou que a venda casada é uma exigência indevida que obriga o produtor a contratar serviços e produtos não relacionados diretamente ao financiamento, como seguros, consórcios e capitalizações.

SAFRA 2025/26

Oprimeiro levantamento para a safra de grãos 2025/26 indica mais um período de crescimento na agricultura brasileira. De acordo com a pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a primeira estimativa indica uma produção total de 354,7 milhões de toneladas de grãos para a nova safra, volume 0,8% superior ao obtido em 2024/25, e um crescimento na área a ser semeada de 3,3% em relação ao período anterior, sendo estimada em 84,4 milhões de hectares na temporada 2025/26.

CIÊNCIA AGROPECUÁRIA

Três iniciativas da Embrapa e parceiros foram reconhecidas, dia 15 de outubro, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), como destaque em liderança técnica pela contribuição, inovação e entre as melhores práticas na transformação de sistemas agroalimentares sustentáveis. A solenidade ocorreu em Roma, durante as comemorações de 80 anos da organização. “Para a Embrapa, esse reconhecimento significa a marca da ciência brasileira no cenário mundial, a excelência do trabalho, do esforço e da dedicação …etc”, disse a presidente.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Em 16 de outubro comemoramos o Dia Mundial da Alimentação e a fundação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), que em 2025 completa 80 anos. Esta data nos convida a refletir sobre um dos temas mais fundamentais para a dignidade humana: a garantia da segurança alimentar e nutricional para todos. Recebemos com otimismo a notícia de que, em julho deste ano, o Brasil saiu novamente do Mapa da Fome da ONU.

BRUXELAS BÉLGICA

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) marcou presença na 3ª edição da Europe Biomethane Week, realizada em Bruxelas, na Bélgica. O evento se consolidou como um dos principais pontos de encontro do setor internacional de biogás e biometano, reunindo especialistas, gestores públicos e representantes da indústria para debater soluções e compartilhar experiências em prol de uma economia mais sustentável. O secretário da pasta, Guilherme Piai, comemorou a participação da equipe da secretaria no evento.

CITROS/CEPEA

As exportações brasileiras de suco de laranja na parcial da atual safra 2025/26 (de julho a setembro/25) registram desempenho aquém do observado no mesmo período da temporada passada, apontam pesquisadores do Cepea. De acordo com dados da Comex Stat, o volume de suco embarcado totalizou 199,7 mil toneladas em equivalente concentrado, queda de 4% frente a igual intervalo do ano anterior, e a receita recuou 15%, para US$ 751,3 milhões. A retração reflete o enfraquecimento dos preços internacionais, diante da ampliação da oferta global e comportamento mais cauteloso de compradores. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é Jornalista