Prefeito Dário Saadi recebe delegação de Xangai em visita oficial a Campinas para discutir cooperação e investimentos

O grupo está na cidade para avaliar oportunidades de investimentos e parcerias internacionais

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, recebeu na manhã desta terça-feira, 21 de outubro, na Sala Azul do Paço Municipal, uma comitiva do Governo Popular do Distrito de Qingpu, região de Xangai, na China. O grupo está na cidade para avaliar oportunidades de investimentos e parcerias internacionais. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, também participou do encontro.

Durante a reunião, Dário destacou que Campinas tem se consolidado como um polo estratégico de inovação e tecnologia, atraindo empresas estrangeiras e fomentando a geração de empregos.

“Nossa cidade já conta com empresas internacionais que produzem aqui itens de alta tecnologia. Isso se deve também à qualidade da mão de obra dos campineiros. Por isso, vamos continuar apostando na cooperação internacional”, afirmou o prefeito.

A comitiva chinesa foi composta pelo prefeito distrital de Qingpu, Jin Xiaoming, pela diretora do Escritório Geral do Governo Popular de Qingpu, Pan Huimin, e outros quatro representantes do governo local. Eles apresentaram as principais características econômicas e tecnológicas de Qingpu e Xangai, com foco em inovação digital e desenvolvimento sustentável.

Cooperação internacional e novas oportunidades para Campinas

Ao longo de 2025, a Prefeitura de Campinas recebeu diversas delegações internacionais interessadas em conhecer o potencial econômico da cidade e ampliar negócios com o município. Entre elas, representantes da China, Emirados Árabes Unidos, Japão, Holanda e Estados Unidos.

Essas missões estrangeiras têm visitado não apenas o Executivo, mas também empresas locais, institutos de pesquisa e universidades, reforçando a posição de Campinas como referência nacional em inovação, tecnologia e ambiente favorável a investimentos internacionais.