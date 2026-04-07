Prefeito de Holambra anuncia novo diretor de Agricultura e Meio Ambiente

Leandro Silveira Anselmo assume o cargo com a missão de dar continuidade às ações e fortalecer o setor no município

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, anunciou por meio de suas redes sociais a nomeação de Leandro Silveira Anselmo como novo diretor municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Engenheiro ambiental e servidor público concursado, Leandro possui 18 anos de atuação na Prefeitura e assume a função com o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, além de reforçar as ações de acompanhamento e fiscalização dos serviços relacionados à área.

Na publicação, o prefeito também agradeceu ao ex-diretor Mário Luiz Sitta pelos serviços prestados ao município, destacando a dedicação e a contribuição significativa ao longo de sua trajetória na administração pública.

A gestão municipal reforçou que a mudança integra o compromisso de seguir trabalhando com responsabilidade e união, visando o desenvolvimento da cidade e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

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