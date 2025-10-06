Prefeito de Santo Antônio de Posse anuncia saída do secretário da Fazenda

João Batista Longhi deixa o cargo após décadas de serviço público para cuidar da saúde; novo nome será anunciado em breve

O prefeito Ricardo Cortez anunciou em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 6 de outubro, a saída do Secretário municipal da Fazenda, João Batista Longhi, que encerra sua trajetória de trabalho na Prefeitura de Santo Antônio de Posse por vontade própria, para dedicar-se aos cuidados com sua saúde.

Entre idas e vindas, João Batista esteve à frente de diferentes funções na administração pública desde 1984, tendo participado de diversas gestões e se destacado pela seriedade, competência e comprometimento com o serviço público.

Em sua publicação, o prefeito destacou o legado deixado pelo servidor e agradeceu pelos anos de dedicação. “Tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, testemunhando de perto seu empenho, sua competência e sua integridade”, afirmou Ricardo Cortez.

Segundo a Prefeitura, a portaria oficializando a saída do Secretário será publicada na próxima terça-feira, no Jornal Oficial do Município. O nome do novo titular da pasta da Fazenda será anunciado em breve.