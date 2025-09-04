PREFEITO E EMPRESÁRIOS DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE SE REÚNEM COM REPRESENTANTES DA CÂMARA DE COMÉRCIO DE GUANGZHOU, NA CHINA

Na manhã desta quinta-feira, 4 de setembro, o prefeito Ricardo Cortez, acompanhado de empresários de importantes empresas do município — entre elas OPT Brasil, PackPell, Jack Links, Total Box, L.A Ferretti Frutas, Grimaldi e JSP — recebeu na Prefeitura Municipal Zeng Xiangzhou, presidente da delegação, e outros representantes da Câmara de Comércio de Guangzhou, na China.

O encontro teve como objetivo fortalecer as relações institucionais e comerciais entre Santo Antônio de Posse e a cidade chinesa, promovendo um diálogo para futuras parcerias dentro das Câmaras de Negócios da China.

A iniciativa busca aproximar o município de novos mercados internacionais, abrindo caminhos para a atração de investimentos, geração de oportunidades e estímulo ao desenvolvimento econômico e sustentável da cidade.

“O nosso compromisso é trabalhar para que a Posse esteja cada vez mais conectada com o mundo. A união do Executivo com os empresários é fundamental para abrirmos novas portas para a economia local, gerando emprego, renda e desenvolvimento sustentável para a população”, destacou o prefeito Ricardo Cortez.

Na próxima semana, mais um importante encontro com empresários está previsto no cronograma do Executivo, e novas conquistas e parcerias estratégicas serão divulgadas à população.