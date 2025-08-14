Prefeito e secretário de Estado assinam convênios para Mogi Guaçu com foco na inclusão

Na manhã desta quinta-feira, 14 de agosto, Mogi Guaçu recebeu o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, num evento realizado na Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). O prefeito Rodrigo Falsetti e a presidente da Acimg, Fernanda Vendramini receberam o secretário e demais convidados, como Ariani Queiroz Sá, presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, Cássio Luciano dos Santos, secretário de Assistência Social e o vice-prefeito, Marcos Tuckumantel.

Durante o evento, que foi traduzido simultaneamente em libras, dois protocolos de programas foram assinados: TODAS in-Rede e Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI). O primeiro disponibiliza cursos online gratuitos focados em temas como trabalho, liderança, saúde feminina e prevenção à violência. Durante as aulas são fomentados debates sobre renda, autonomia financeira, autoestima, independência, direitos e relações interpessoais, entre outros tópicos relevantes.

Já o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) tem o objetivo de apoiar a inclusão do candidato com deficiência para aumentar a taxa de permanência e desenvolvimento profissional no mercado de trabalho. O Emprego Apoiado também oferece suporte às equipes de Recursos Humanos das empresas. O programa estará inserido junto ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu.

“O projeto TODAS in-Rede foi feito pensando nas Prefeituras, na importância da qualificação dos servidores para criarmos políticas públicas para uma inclusão em todos os setores. Já o PEI tem atuado para ajudar o mercado a empregar a pessoa com deficiência, pois o diálogo com o empresário é justamente para informá-los que esse público está qualificado para o mercado de trabalho”, comentou o secretário de Estado.

O prefeito Rodrigo Falsetti agradeceu a visita do secretário e ressaltou que o município tem interesse nos programas da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Nós estamos abertos para essa pauta da inclusão e temos feito investimentos em acessibilidade e em programas que vem ao encontro de nossos esforços para termos uma cidade mais acessível para todos e que ofereça programas e serviços para as pessoas com deficiência. Queremos que Mogi Guaçu se torne um exemplo”, ressaltou o chefe do Executivo.

A anfitriã, Fernanda Vendramini, ressaltou a amizade com o secretário de Estado e agradeceu a parceria com a Prefeitura nos diversos assuntos que estão em pauta, inclusive a inclusão. “Ficamos felizes de sempre termos a casa cheia e por estarmos entre amigos. A inclusão é um assunto extremamente importante e um assunto cada vez mais necessário e temos que levá-lo para todos os segmentos”, comentou.

Os vereadores Jéferson Luís e Eliete de Souza Borges também participaram, assim como os secretários de Cultura, André Sastri, e o de Habitação Indústria e Comércio, Marcelo Sartori. O Coral Vida Iluminada fez uma apresentação no início do evento.