Prefeitura abre inscrições para o Curso de Gastronomia

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições abertas para o Curso de Gastronomia – Módulo 1, que será realizado no dia 18 de novembro, no Centro Múltiplo do Idoso.

A capacitação contará com duas turmas: uma no período da manhã, das 8h30 às 11h30, e outra à tarde, das 14h às 17h. O curso é gratuito e voltado à qualificação profissional de moradores do município, incentivando o aprendizado prático e o desenvolvimento de novas oportunidades de renda.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, 386 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para se inscrever, é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de endereço.

A secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, destacou a iniciativa com foco na geração de oportunidades. “Nosso objetivo é capacitar a população e oferecer caminhos para que as pessoas possam transformar o conhecimento em renda. Acreditamos que investir na formação é uma forma concreta de fortalecer as famílias e impulsionar o desenvolvimento local”, afirmou.

As vagas são limitadas e as inscrições seguem até o preenchimento total.