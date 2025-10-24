Prefeitura antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor Público para 27 de outubro

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse informa que o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, será antecipado para a segunda-feira, dia 27 de outubro.

Em razão da alteração, as repartições públicas municipais, escolas e creches não terão expediente na segunda-feira, retornando ao funcionamento normal na terça-feira, dia 28. O mesmo vale para as unidades de saúde do município, incluindo os Programas de Saúde da Família (PSFs), a farmácia municipal, os serviços de fisioterapia, ambulatório e vigilância, além dos setores do Cata-Treco, IPREM-Posse e Agiliza Posse.

Os serviços considerados essenciais, no entanto, funcionarão normalmente, garantindo o atendimento à população durante o feriado prolongado. O Pronto-Socorro Municipal, o serviço de ambulância e a Guarda Civil Municipal manterão o atendimento 24 horas. A Unidade de Atenção Imediata (UAI) do bairro Vila Bianchi também funcionará, das 7h às 18h.

A coleta de lixo, as atividades da COOPERPOSSE e o transporte público municipal não sofrerão alterações em seus horários de atendimento.

A Prefeitura reforça que a antecipação tem como objetivo proporcionar melhor organização administrativa e manter a continuidade dos serviços essenciais, agradecendo a compreensão de toda a população.