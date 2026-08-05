Prefeitura aplica 25 toneladas de massa asfáltica no Bela Vista

Nova etapa da Operação Tapa-Buraco recupera trechos do bairro e será seguida por serviços no Pedra Branca

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse iniciou na segunda-feira, 3 de agosto, uma nova etapa da Operação Tapa-Buraco no bairro Bela Vista.

Nesta fase, está prevista a aplicação de 25 toneladas de massa asfáltica em trechos que apresentam desgaste e necessitam de manutenção.

A escolha do bairro levou em consideração a intensa circulação de veículos, as ruas estreitas e os trechos com aclives acentuados, características que exigem atenção constante para garantir segurança e melhores condições de tráfego.

A operação é realizada de forma integrada pelo Departamento de Trânsito e pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

O trabalho segue critérios técnicos para ampliar a durabilidade dos reparos e inclui limpeza da área, retirada de materiais soltos, compactação do solo, aplicação de emulsão asfáltica, colocação da massa, compactação final e remoção dos resíduos.

Segundo o supervisor de Gestão e responsável pelo Departamento de Trânsito, Rogério Antônio de Lima, a manutenção das vias precisa ser realizada continuamente para preservar a infraestrutura do município.

“Além de conservar o pavimento, a operação contribui para reduzir riscos de acidentes, evitar danos aos veículos e proporcionar mais segurança aos usuários das vias. Nosso trabalho é acompanhar as necessidades de cada região e garantir que os reparos sejam realizados de forma planejada”, afirmou.

Desde janeiro de 2025, a Operação Tapa-Buraco já utilizou mais de mil toneladas de massa asfáltica em diferentes regiões de Santo Antônio de Posse.

O município também realizou recentemente obras de recapeamento nos bairros Pedra Branca e Maria Helena, além da Rua José Vedovatto, importante acesso à região da Ressaca.

O bairro Córrego Bonito deverá ser contemplado com a pavimentação completa de suas vias.

Após a conclusão dos trabalhos no Bela Vista, as equipes seguirão para o bairro Pedra Branca, onde pontos que precisam de recuperação já foram identificados.

A programação prevê a continuidade dos serviços em outras regiões, com aplicação estimada entre 900 e mil toneladas de massa asfáltica até o final de 2026.

Fonte: Prefeitura de Santo Antônio de Posse

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