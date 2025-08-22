Prefeitura arrecada mais de 300 litros de leite com ingresso solidário do Miss Mirim

Doações foram entregues à Promoção Social e serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade de Artur Nogueira; Miss Mirim acontece neste sábado (23)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, arrecadou mais de 300 litros de leite com a troca de ingressos solidários para a 27ª edição do Miss Artur Nogueira Mirim. As doações foram entregues à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A contagem dos leites aconteceu nesta quinta-feira (21), com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Simone Sia Rissato. “É muito gratificante ver a nossa comunidade se mobilizando. O prefeito Lucas Sia (PL) sempre reforça a importância da solidariedade, e ações como esta mostram que, juntos, podemos transformar vidas”, afirmou Simone.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Zezé Hunglab, informou que os leites serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que os recursos cheguem a quem mais precisa. “Essas doações chegam em um momento muito importante e vão fazer diferença na mesa de muitas famílias nogueirenses. Nosso compromisso é garantir que esse gesto de solidariedade se transforme em cuidado real para quem mais precisa”.

Vale destacar que a troca de pulseiras por 1 litro de leite já foi concluída, sendo assim, não há mais ingressos disponíveis para troca no Centro Cultural.

MISS MIRIM NESTE SÁBADO

O Miss Artur Nogueira Mirim 2025 acontece neste sábado (23), às 20h, no Teatro “O Fingidor”.

A secretária de Cultura Ieda Ribeiro reforçou a importância do evento para a cidade. “O Miss Mirim é uma oportunidade de celebrar nossa cultura e valorizar o talento das crianças de Artur Nogueira. E, ao mesmo tempo, permite que todos pratiquem a solidariedade, apoiando famílias que precisam do nosso cuidado”, afirmou.

O concurso, que nesta edição terá como tema “Lindo Balão Azul” em homenagem ao grupo musical infantil A Turma do Balão Mágico, é promovido pelo missólogo Paulinho Munhoz, em parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira.

A vencedora do Miss Mirim representará a cidade em concursos estaduais e receberá brindes de comércios parceiros.