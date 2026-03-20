Prefeitura de Amparo lacra empresa clandestina por produção irregular de agroquímicos

Ação multisetorial identificou funcionamento em área proibida e sem licenças no bairro Estância Seabra

A Prefeitura de Amparo lacrou, na tarde de quinta-feira, 19 de março, uma empresa que operava de forma clandestina no bairro Estância Seabra. A ação contou com a participação de diversos setores da administração municipal, além do apoio da Polícia Ambiental.

A fiscalização foi motivada por denúncia de produção irregular de agroquímicos em uma região classificada como não industrial. De acordo com o zoneamento urbano, o local é destinado exclusivamente a atividades de hospedagem, como pousadas e hotéis.

Durante a vistoria, equipes da Guarda Civil Municipal encontraram um funcionário manuseando substâncias no interior do imóvel. Os responsáveis pela empresa não estavam presentes no momento da abordagem.

Segundo a Prefeitura, foi constatado que o estabelecimento não possuía inscrição municipal, o que reforçou a irregularidade da atividade. Diante da situação, o local foi interditado imediatamente.

A administração municipal também acionou a Defesa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, para acompanhar o caso e adotar as medidas cabíveis. A Polícia Civil foi chamada para realizar os procedimentos necessários, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Amparo.

De acordo com a equipe de Planejamento Urbano, a principal preocupação envolve os impactos ambientais, já que a região possui características residenciais e abriga diversas nascentes.

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