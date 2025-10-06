Prefeitura de Artur Nogueira abre licitação para lanchonete no Paço Municipal

Espaço será concedido por 3 anos e inclui permissão para instalação de máquinas de café, bebidas e snacks; empresas de Artur Nogueira podem participar da licitação

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Administração, abriu licitação para concessão de uso de espaço público no interior do Paço Municipal Prefeito Jacob Stein, destinado à instalação e exploração de uma lanchonete.

A sessão da Concorrência Eletrônica nº 003/2025 está marcada para o dia 21 de outubro de 2025, às 9h (licitação eletrônica). O edital completo, com prazos, condições e requisitos para participação, está disponível no Portal da Transparência e no Portal de Licitações da Prefeitura de Artur Nogueira.

Empresas do município podem participar do certame.

O espaço, que originalmente foi projetado para funcionar como a cantina da antiga “Escola Modelo”, será concedido ao vencedor pelo período de três (3) anos.

Além do funcionamento da lanchonete, o edital autoriza a instalação de máquinas auto-dispensadoras de café, bebidas e snacks nos corredores do prédio.

A disputa ocorrerá por meio de lances eletrônicos, correspondentes ao valor mensal a ser pago à Prefeitura. O lance inicial mínimo é de R$ 2.340,00.