Prefeitura de Artur Nogueira abre processo seletivo com salário de até R$ 5.666,76

Inscrições gratuitas devem ser feitas presencialmente entre os dias 27 e 29 de abril, com entrega de currículo e documentos na Prefeitura

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de Recursos Humanos, divulgou a abertura de um novo processo seletivo para preenchimento de vagas temporárias. A seleção será realizada por meio de análise de currículos e tempo de experiência profissional.

Ao todo, estão disponíveis oportunidades para os cargos de Motorista II e Operador de Motoniveladora, com salários que variam de R$ 2.314,00 a R$ 5.666,76, sendo este o maior valor oferecido no certame.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente entre os dias 27 e 29 de abril de 2026, das 9h às 16h, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida XV de Novembro, nº 1400, no bairro Palmeiras.

Para participar, o candidato deve apresentar currículo atualizado, cópia do RG e documentos que comprovem a experiência profissional na função, como carteira de trabalho ou outros comprovantes válidos.

Vagas e requisitos

Para o cargo de Motorista II, são oferecidas 11 vagas, com carga horária de 44 horas semanais ou escala 12×36, e salário de R$ 2.314,00. É necessário ter ensino fundamental incompleto, CNH categoria “D” válida e curso específico, como condutor de transporte escolar, coletivo ou de veículos de emergência.

Já para Operador de Motoniveladora, são 2 vagas disponíveis, com jornada de 44 horas semanais e remuneração de R$ 5.666,76. Os candidatos devem possuir ensino fundamental completo, CNH categoria “C” ou “D” e curso específico de operação de máquinas pesadas ou motoniveladora.

Processo de seleção

A classificação dos candidatos será feita com base na análise de currículos e no tempo de serviço comprovado na função, com pontuação de até 10 pontos. A lista de inscritos será divulgada no dia 6 de maio, com prazo para recursos no dia 7. A classificação final está prevista para o dia 8 de maio, no Diário Oficial do Município.

Condições e contratação

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável), possuir a escolaridade exigida e não ter impedimentos legais para contratação no serviço público.

Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade da Prefeitura e terão prazo de três dias para manifestar interesse na vaga. A contratação será realizada pelo regime da CLT, com validade de até 12 meses.

Mais informações, incluindo o edital completo e todos os detalhes do processo seletivo, estão disponíveis no Diário Oficial do Município.