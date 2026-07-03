Prefeitura de Artur Nogueira avança na transformação digital com implantação de novo sistema de gestão

Nova plataforma moderniza processos, amplia a integração entre os setores e torna os serviços públicos mais ágeis, seguros e eficientes

A Prefeitura de Artur Nogueira dará início à implantação de um novo sistema informatizado de gestão pública, marcando uma nova etapa do processo de transformação digital do município. A modernização permitirá maior integração entre as secretarias, otimização dos processos administrativos e ampliação dos serviços digitais oferecidos à população, tornando os atendimentos mais ágeis, seguros e eficientes.

Para garantir a migração das informações para a nova plataforma, serão necessárias alterações temporárias no funcionamento dos serviços administrativos. No dia 8 de julho, as repartições da Administração Pública funcionarão em expediente exclusivamente interno, sem atendimento ao público. Os serviços públicos essenciais e inadiáveis seguirão funcionando normalmente, conforme a organização de cada secretaria.

O novo sistema entrará em operação no dia 13 de julho. Entre os dias 13 e 17 de julho, poderão ocorrer instabilidades temporárias, lentidão no processamento de informações e alterações nos prazos de atendimento, período necessário para adaptação, homologação e estabilização da nova plataforma.

Durante essa fase, os atendimentos presenciais serão priorizados para demandas urgentes ou que possam causar prejuízo ao interesse público, enquanto os demais serviços poderão ser reprogramados conforme a capacidade operacional de cada secretaria.

A implantação do novo sistema marca um dos mais importantes processos de modernização administrativa já realizados pelo município de Artur Nogueira. Além de reduzir o uso de papel, a nova plataforma proporcionará maior integração entre os setores da Prefeitura, mais eficiência na gestão pública e melhores condições para a ampliação dos serviços digitais oferecidos aos cidadãos.

A Administração Municipal agradece a compreensão da população durante o período de transição e reforça que as medidas são fundamentais para oferecer um atendimento cada vez mais moderno, eficiente e transparente.