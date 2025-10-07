Prefeitura de Artur Nogueira celebra o Dia do Idoso com roda de conversa e moda de viola

Evento reuniu idosos da Aidan, do Projeto Tempo Feliz e da Comunidade Vida Melhor em uma manhã de integração e alegria no Creas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu na manhã desta terça-feira (7) uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro.

O encontro aconteceu no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) e reuniu idosos da Aidan, do Projeto Tempo Feliz (ligado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV) e da Comunidade Vida Melhor.

A manhã foi marcada por momentos de descontração e afeto, com roda de conversa, apresentações de cordel e uma animada moda de viola, que trouxe um clima acolhedor e nostálgico à celebração. Dalva Maria Lange Benvenuto, membro da Academia Nogueirense de Letras, encantou os presentes com a declamação de uma poesia.

A música também teve papel especial no evento, com a apresentação da Banda do Creas, formada por Guilherme Oliveira, Lia Posi e Luiza Filipini, que animou o público e deixou o ambiente ainda mais alegre.

Para tornar o encontro ainda mais especial, os idosos receberam presentes doados pela loja O Boticário e desfrutaram de um café da manhã preparado com carinho pela equipe da secretaria.

Estiveram presentes a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social Zezé Hunglaub, o secretário de Segurança Roberto Daher, a vereadora Cris da Saúde (PL), a coordenadora do Creas Elisete Gonçalves, e membros da equipe técnica da pasta, que reforçaram a relevância de acolher e valorizar os idosos – reconhecendo o papel que desempenham na construção da história e no fortalecimento dos vínculos comunitários em Artur Nogueira.

O prefeito Lucas Sia (PL) também ressaltou a relevância da data e o compromisso da gestão com o bem-estar da terceira idade.

“Momentos como esse reforçam nosso compromisso com o respeito e o cuidado com os idosos. É uma alegria poder celebrar junto aos nossos atendidos o Dia do Idoso, valorizando tudo o que eles representam para a nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

A iniciativa integra o conjunto de ações contínuas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social voltadas à promoção da convivência saudável e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários entre os idosos do município.

Sobre o Projeto Tempo Feliz

Atualmente, o Projeto Tempo Feliz atende cerca de 30 idosos no município. A proposta é promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio de atividades em grupo, com foco na defesa de direitos, valorização da vida em coletivo e desenvolvimento de capacidades. O projeto oferece oficinas artísticas, culturais, esportivas e de lazer, respeitando as especificidades e interesses dos participantes.