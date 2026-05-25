Prefeitura de Artur Nogueira convida população para audiência da Saúde

Audiência é referente às ações do primeiro quadrimestre de 2026, e acontecerá no dia 28 de maio, às 18h, na Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira realizará uma audiência pública, no próximo dia 28 de maio (quinta-feira), em que serão divulgadas as prestações de contas das Metas Fiscais da Secretaria de Saúde, referente ao 1º quadrimestre de 2026. A reunião acontecerá às 18h, na Câmara Municipal, na Rua dos Expedicionários, 467, Centro.

A audiência irá expor sobre a aplicação dos recursos financeiros feitos pela pasta. Sendo assim, os presentes poderão ter acesso a todas as informações referentes à movimentação financeira realizada no período, em cumprimento à Lei Complementar nº 141 de 2012, que dispõem sobre os valores a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos do setor.