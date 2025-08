Prefeitura de Artur Nogueira divulga 80 vagas de emprego

Oportunidades oferecidas pela empresa Embrasatec são para o cargo de operador de produção, destinadas a homens e mulheres

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, divulga a abertura de 80 vagas de emprego para o cargo de operador de produção.

As oportunidades estão sendo oferecidas pela empresa Embrasatec Indústria e Comércio e são destinadas exclusivamente a moradores de Artur Nogueira com ensino fundamental completo.

As vagas são para ambos os sexos e oferecem salário de R$ 1.796,31. A carga horária será distribuída entre três turnos: o Turno A funciona de segunda a sexta-feira, das 5h às 13h30, e aos sábados das 5h às 11h; o Turno B é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 22h, e aos sábados das 11h às 17h; e o Turno C vai de domingo a sexta-feira, das 22h às 5h.

A empresa ainda disponibiliza benefícios como transporte fretado, refeição no local, convênios médico e odontológico, programa de participação nos resultados e seguro de vida.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será realizado no dia 13 de agosto (quarta-feira), a partir das 9h, no Paço Municipal, localizado na Avenida XV de Novembro, nº 1400, no Jardim Planalto. A seleção ocorrerá por ordem de chegada, com entrega de senhas no local a partir do horário marcado.

Para participar, é necessário retirar previamente a carta de encaminhamento no PAT (Poupatempo), sendo que a quantidade de cartas disponíveis é limitada. A Prefeitura reforça a importância de os interessados procurarem o PAT o quanto antes para garantir a participação na seleção.