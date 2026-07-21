Prefeitura de Artur Nogueira informa indisponibilidade temporária do sistema de NFS-e

Acesso será restabelecido ainda nesta terça-feira (21), após conclusão da importação das informações fiscais

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que o Sistema de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) está temporariamente indisponível devido ao processo de migração de dados para a nova plataforma.

Durante a etapa de transferência das informações, foi identificada a ausência de uma das tabelas de dados necessárias para a conclusão da importação.

Para garantir a integridade e a segurança das informações fiscais de todos os contribuintes, o município optou por aguardar o recebimento completo dos dados antes de liberar o acesso ao sistema.

A previsão é de que a normalização ocorra ainda nesta terça-feira (21).

Assim que o sistema estiver disponível, a Prefeitura divulgará a normalização pelos canais oficiais do município.

A Administração Municipal reforça que nenhuma informação fiscal será perdida e esclarece que eventuais prazos de emissão impactados pela indisponibilidade serão tratados sem prejuízo aos contribuintes.

Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo telefone (19) 3827-9700, ramal 9714.