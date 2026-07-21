Prefeitura de Artur Nogueira informa indisponibilidade temporária do sistema de NFS-e
Acesso será restabelecido ainda nesta terça-feira (21), após conclusão da importação das informações fiscais
A Prefeitura de Artur Nogueira informa que o Sistema de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) está temporariamente indisponível devido ao processo de migração de dados para a nova plataforma.
Durante a etapa de transferência das informações, foi identificada a ausência de uma das tabelas de dados necessárias para a conclusão da importação.
Para garantir a integridade e a segurança das informações fiscais de todos os contribuintes, o município optou por aguardar o recebimento completo dos dados antes de liberar o acesso ao sistema.
A previsão é de que a normalização ocorra ainda nesta terça-feira (21).
Assim que o sistema estiver disponível, a Prefeitura divulgará a normalização pelos canais oficiais do município.
A Administração Municipal reforça que nenhuma informação fiscal será perdida e esclarece que eventuais prazos de emissão impactados pela indisponibilidade serão tratados sem prejuízo aos contribuintes.
Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo telefone (19) 3827-9700, ramal 9714.