Prefeitura de Artur Nogueira promove Agosto Lilás com ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher

Campanha contará com palestras, cinema itinerante e atividades de fortalecimento da rede de proteção ao longo do mês de agosto

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Coordenadoria de Apoio às Mulheres e Minorias, promove durante o mês de agosto a programação do Agosto Lilás 2026, campanha voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de proteção, ampliar o acesso à informação, promover o acolhimento às mulheres em situação de violência e divulgar os serviços de apoio e garantia de direitos.

A programação terá início no dia 7 de agosto, com a palestra “Atendimento, Acolhimento e Humanização à Mulher em Situação de Violência – Lei Maria da Penha e Rede de Proteção à Mulher”, destinada aos servidores municipais, profissionais da rede de atendimento e representantes das secretarias municipais. A ação será realizada em parceria com a Secretaria de Saúde e a Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira. O encontro acontecerá das 10h às 12h, na Réplica da Estação Ferroviária.

No dia 15 de agosto, das 15h às 16h, o Teatro O Fingidor receberá o Cinema Itinerante. A atividade será voltada a alunos das redes municipal e estadual de ensino, pais, responsáveis, mulheres assistidas pela Coordenadoria de Apoio às Mulheres e Minorias e à comunidade em geral.

Por meio da exibição de conteúdo educativo, a atividade busca promover reflexões sobre respeito, igualdade de gênero, prevenção da violência e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Encerrando a programação, no dia 28 de agosto, das 19h às 20h, a Câmara Municipal sediará a palestra “Quem Sou Eu?”, voltada às mulheres do município, autoridades, profissionais da rede de proteção e à sociedade civil. O encontro abordará temas como identidade, autoestima, empoderamento feminino e enfrentamento à violência contra a mulher.

A programação do Agosto Lilás 2026 é promovida pela Coordenadoria de Apoio às Mulheres e Minorias, com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira e de parceiros da rede de proteção, reforçando o compromisso do município com a prevenção da violência, a promoção dos direitos das mulheres e o fortalecimento da rede de acolhimento.

SERVIÇO

Agosto Lilás 2026

7 de agosto

Palestra: Atendimento, Acolhimento e Humanização à Mulher em Situação de Violência

Das 10h às 12h

Local: Réplica da Estação Ferroviária

15 de agosto

Cinema Itinerante

Das 15h às 16h

Local: Teatro O Fingidor

28 de agosto

Palestra “Quem Sou Eu?”

Das 19h às 20h

Local: Câmara Municipal