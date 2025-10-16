Prefeitura de Artur Nogueira promove processo seletivo com 200 vagas de emprego

Seleção acontece no dia 28 de outubro, na Casa da Juventude, com vagas para homens e mulheres; interessados devem retirar carta de encaminhamento no PAT até o dia 27

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, realizará um grande processo seletivo com 200 vagas de emprego no próximo dia 28 de outubro (terça-feira). A ação acontecerá das 9h às 11h, na Casa da Juventude, localizada na Rua João Luiz Machado, nº 373, Jardim Bela Vista II.

As vagas são destinadas a homens e mulheres para o setor de produção, além de oportunidades específicas para pessoas com deficiência (PCD). Participarão do processo as empresas Expert, Actual, Velling, People e Seara, ampliando as chances de contratação imediata.

O atendimento será realizado mediante a entrega de senhas, para garantir a organização e o bom andamento da seleção.

Para participar, os interessados devem retirar a carta de encaminhamento até o dia 27 de outubro, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Poupatempo (Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, Jardim Amaro).

De acordo com a Secretaria, o objetivo da iniciativa é aproximar empresas e profissionais do município, fomentando o acesso ao mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico local.