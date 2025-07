Prefeitura de Artur Nogueira realiza 11ª Conferência Municipal de Assistência Social

Evento reuniu sociedade civil e poder público para construção de propostas que serão levadas às etapas estadual e nacional, com foco na equidade e fortalecimento das políticas públicas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou no dia 10 de julho a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro teve como objetivo promover o diálogo entre diversos segmentos da sociedade civil e representantes do poder público, visando à construção coletiva de propostas para o aprimoramento das políticas públicas no setor.

De acordo com a secretária Zezé Hunglaub, a conferência foi marcada pela ampla participação popular, reafirmando a importância da escuta ativa e do envolvimento da população na definição de estratégias para uma assistência social mais inclusiva e justa.

A assistente social Miriam Vanessa Pires Franzini foi a responsável por ministrar a palestra principal do evento, conduzindo reflexões importantes sobre os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a necessidade de garantir que as políticas cheguem, com equidade, a todos que delas necessitam.

Após a palestra, os participantes foram divididos em cinco grupos, responsáveis por discutir os eixos temáticos propostos. As propostas resultantes desses debates serão encaminhadas à etapa estadual da conferência e, posteriormente, à etapa nacional, contribuindo com a formulação de diretrizes para o fortalecimento do SUAS em todo o país.