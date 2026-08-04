Prefeitura de Artur Nogueira realiza palestra sobre atendimento e acolhimento às mulheres em situação de violência

Primeira ação do Agosto Lilás será voltada aos servidores municipais da saúde e segurança pública da rede de proteção

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Coordenadoria de Apoio às Mulheres e Minorias, realiza na próxima sexta-feira, dia 7 de agosto, das 10h às 12h, a palestra “Atendimento, Acolhimento e Humanização à Mulher em Situação de Violência – Lei Maria da Penha e Rede de Proteção à Mulher”.

A atividade acontecerá na Réplica da Estação Ferroviária e será voltada aos servidores municipais da saúde e segurança pública da rede de proteção.

A ação será promovida pela Coordenadoria de Apoio às Mulheres e Minorias, em parceria com a Secretaria de Saúde e a Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira, e integra a programação do Agosto Lilás 2026.

A palestra será ministrada pela delegada Nathalia Alves Cabral, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré. Formada em Direito em 2010 pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), com formação também pela Universidade de Coimbra, a palestrante é pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal e atuou como advogada durante dez anos.

Durante o encontro, serão abordados aspectos relacionados à Lei Maria da Penha, ao atendimento humanizado, ao acolhimento das mulheres em situação de violência e à atuação integrada dos serviços que compõem a rede de proteção.

A iniciativa busca fortalecer a preparação dos profissionais responsáveis pelo atendimento, promovendo a troca de conhecimento e o aprimoramento das práticas de acolhimento, orientação e garantia de direitos.

SERVIÇO

Palestra: Atendimento, Acolhimento e Humanização à Mulher em Situação de Violência – Lei Maria da Penha e Rede de Proteção à Mulher

Data: 7 de agosto

Horário: das 10h às 12h

Local: Réplica da Estação Ferroviária