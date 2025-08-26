Prefeitura de Artur Nogueira recebe 200 cestas básicas do Governo de SP

Alimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município

A Prefeitura de Artur Nogueira recebeu mais 200 cestas básicas enviadas pelo Governo do Estado de São Paulo. Os alimentos foram entregues ao Fundo Social do município e recebidos pela primeira-dama e presidente do Fundo Social do município, Simone Sia Rissato.

“Quero agradecer à primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, e ao governador Tarcísio de Freitas pelo olhar sempre atento ao município. A doação do Estado vem para somar ao que já entregamos todos os meses aos atendidos pelos programas municipais da Assistência Social”, destacou Simone.

Cada cesta é composta por produtos básicos como leite em pó, macarrão, farinha, molho de tomate, biscoito, óleo, sardinha, arroz e feijão.

O prefeito Lucas Sia (PL) ressaltou o trabalho constante da Assistência Social em Artur Nogueira e agradeceu o apoio do Governo do Estado. “A Assistência Social do município atua de forma contínua para garantir dignidade a quem mais precisa. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas por mais essa parceria, que reforça nossas ações e amplia o atendimento às famílias em vulnerabilidade”, afirmou.

BENEFICIADOS

De acordo com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Zezé Hunglaub, as cestas serão distribuídas às famílias conforme critérios de prioridade. “A orientação é atender aqueles que estão inscritos no CadÚnico ou que se encontrem em condições de risco social, como famílias com crianças pequenas, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, desempregados ou trabalhadores informais”, explicou.

A Prefeitura de Artur Nogueira reforça que, para ter acesso à assistência social, é essencial manter os dados atualizados no CadÚnico. O cadastro ou atualização deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência.