Prefeitura de Holambra abre inscrições para aulas gratuitas de Karatê Kyokushin

A Prefeitura Municipal de Holambra, por meio da Secretaria de Esportes, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Karatê Kyokushin, uma nova modalidade oferecida à população. As aulas são voltadas para moradores a partir de 5 anos de idade, de ambos os sexos, e terão início já na próxima semana.

Os treinos serão realizados às segundas e quartas-feiras, das 20h às 22h, no Espaço Multimodal de Esportes, e buscam promover mais que atividade física — o Karatê Kyokushin também desenvolve força, equilíbrio, concentração, disciplina e respeito, pilares importantes da prática esportiva e da formação cidadã.

As aulas serão conduzidas por instrutores capacitados e o uso de quimono é recomendado, embora também sejam permitidas roupas confortáveis para os iniciantes.

As vagas são limitadas. Para se inscrever, o interessado pode:

Acessar o link disponível na bio do perfil oficial da Prefeitura no Instagram

Ou comparecer presencialmente ao Departamento Municipal de Esportes, na Rua Damásio Felipini, 188 – Centro.

Esporte e disciplina ao alcance de todos

A introdução do Karatê Kyokushin ao calendário esportivo de Holambra reforça o compromisso da administração municipal com a saúde, o bem-estar e a formação integral da comunidade, especialmente das crianças e jovens.

Serviço:

• Modalidade: Karatê Kyokushin

• Idade mínima: 5 anos

• Quando: Segundas e quartas-feiras, das 20h às 22h

• Local: Espaço Multimodal de Esportes – Holambra

• Inscrições: Link na bio ou presencialmente no Departamento de Esportes (Rua Damásio Felipini, 188)

Participe e venha descobrir o poder da disciplina, do respeito e da força interior com o Karatê Kyokushin!