PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INICIA CONSTRUÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saaeja), deu início à construção de mais um reservatório de água no município. Localizado dento do Parque Menegon, no bairro São José, o novo reservatório terá capacidade para armazenar 1,2 milhão de litros de água e já está em fase inicial de obras.

Nesta etapa, foram executadas a instalação do canteiro de obras e a concretagem da base. Em seguida, será iniciada a montagem das ferragens e formas, dando continuidade à estrutura que irá reforçar o sistema de abastecimento da cidade.

“Além de garantir uma reserva significativa de água tratada, este novo reservatório desempenhará um papel fundamental na setorização dos bairros a jusante, como o Guedes e o Vargeão, ajudando a reduzir as altas pressões nos pontos mais baixos da rede, diminuindo desperdícios de água e evitando rompimentos nas tubulações. Essa medida irá aumentar a durabilidade da rede de distribuição e proporcionar maior segurança hídrica para toda a região”, informa o Saaeja.

Outro reservatório com a mesma capacidade também está sendo construído na Fazenda da Barra para receber a água tratada pela futura Estação de Tratamento de Água (ETA) Camanducaia, atualmente em implantação.

Segundo o Saaeja, os reservatórios fazem parte de um conjunto de investimentos estratégicos em segurança hídrica, que inclui a construção da nova ETA com captação de água bruta na bacia do Rio Camanducaia – uma fonte nunca antes utilizada para abastecimento público em Jaguariúna.

A ETA Camanducaia terá capacidade inicial para tratar 50 litros de água por segundo, com previsão de expansão para até 150 litros por segundo em sua fase final. Isso representará um aumento de 60% na capacidade de abastecimento do município, garantindo maior segurança hídrica e preparando Jaguariúna para um crescimento sustentável.

Foto: Thiago Carvalho