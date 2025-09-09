PREFEITURA DE JAGUARIÚNA LEVA ALUNAS DE CURSO DE MANICURE À BEAUTY FAIR 2025

Cinco alunas do curso de Manicure, promovido pela Carreta da Capacitação em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, tiveram a oportunidade de participar da Beauty Fair 2025, que se encerra nesta terça-feira, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O convite foi feito pelo Fundo Social de São Paulo e a visita contou com o acompanhamento de uma professora do curso. A iniciativa proporcionou às participantes a chance de conhecer novidades do setor de beleza, tendências de produtos e técnicas profissionais diretamente na feira.

Através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna, as alunas receberam transporte gratuito até o local do evento, além de dois kits de lanches cada, garantindo conforto e apoio durante toda a visita.

Segundo o Fundo Social, ações como esta reforçam o compromisso da administração municipal em incentivar a capacitação profissional e criar oportunidades de aprendizado prático para os cidadãos. “A participação na Beauty Fair é mais um passo para que as alunas ampliem seus conhecimentos e estejam preparadas para o mercado de trabalho no setor de estética”, informa o Fundo Social de Jaguariúna.