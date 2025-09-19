Prefeitura de Mogi Guaçu investiga morte de sete gatos após castrações gratuitas

Animais morreram pouco depois das cirurgias; empresa contratada deverá apresentar laudo com as causas

Sete gatos morreram após passarem por castrações gratuitas realizadas pela Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) na última terça-feira (16). As cirurgias faziam parte do programa municipal de controle populacional de cães e gatos. A empresa responsável pelo serviço foi notificada e deverá apresentar, nesta sexta-feira (19), um laudo sobre os procedimentos realizados.

De acordo com relatos de tutores, os animais foram entregues para o procedimento no mesmo dia e morreram pouco tempo após as cirurgias. Uma das tutoras registrou boletim de ocorrência na Delegacia Seccional da cidade na quinta-feira (18).

A Secretaria de Bem-Estar Animal informou que, por meio do contrato vigente, já foram realizadas mais de 150 operações sem intercorrências. O secretário da pasta, Claudinei da Silveira Rodrigues, afirmou que os animais foram encaminhados para necrópsia custeada pela própria empresa. “A partir daí, nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos vai dar a orientação necessária sobre quais medidas adotar”, declarou.

As cirurgias foram realizadas na Unidade de Atendimento e Apoio Operacional de Bem-Estar Animal 2, no Jardim Alvorada, estrutura que, segundo a prefeitura, é preparada para esse tipo de procedimento e recebe castrações diariamente.

Em nota, a empresa contratada informou que está acompanhando o caso e se comprometeu a prestar todas as informações necessárias à administração municipal.

Fotos: Reprodução EPTV