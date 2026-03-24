Prefeitura de Mogi Mirim inicia nova etapa da entrega de kits escolares na rede municipal
Distribuição agora contempla educação infantil, anos finais do ensino fundamental e alunos da EJA
A Prefeitura de Mogi Mirim iniciou uma nova etapa na entrega dos kits de material escolar para estudantes da rede municipal de ensino. Após atender alunos do 1º ao 5º ano, a distribuição passa a contemplar agora a educação infantil, os anos finais do ensino fundamental e a Educação de Jovens e Adultos.
Os kits são compostos por itens essenciais para o dia a dia escolar, como lápis, borracha, apontador, caneta, cola, estojo, régua e cadernos. Os materiais são entregues em caixas personalizadas, organizadas e identificadas, com a lista completa dos itens.
A iniciativa tem como objetivo garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário aos materiais necessários para o aprendizado, independentemente da condição socioeconômica, além de reforçar o compromisso da administração municipal com a qualidade da educação pública.
Diversas unidades escolares do município estão sendo contempladas nesta etapa, abrangendo escolas da educação infantil, ensino fundamental e EJA, ampliando o alcance da ação e beneficiando estudantes de diferentes faixas etárias.
