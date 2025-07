Prefeitura de Santo Antônio de Posse adquire dois etilômetros para reforçar fiscalização no trânsito

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse investiu cerca de R$ 34 mil na aquisição de dois etilômetros — conhecidos popularmente como bafômetros — que passam a ser usados pela Guarda Civil Municipal nas operações de fiscalização promovidas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

Além disso, foram adquiridos bocais descartáveis para os equipamentos, com investimento aproximado de R$ 1.450, garantindo mais higiene e segurança nos procedimentos.

O equipamento mede a concentração de álcool etílico no organismo por meio da análise do ar exalado, auxiliando no combate à direção sob efeito de álcool. A fiscalização é embasada no Artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 12.760 de 2012, que considera infração gravíssima conduzir veículo sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas.

Segundo o Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Marco Antônio Franco da Silva, “a chegada de novos equipamentos como este etilômetro é fundamental para aprimorar a segurança no trânsito. Identificar motoristas embriagados durante as blitzes significa prevenir acidentes, protegendo vidas e reduzindo danos materiais,” disse.