Prefeitura de Santo Antônio de Posse garante regularização e uso de recursos da Lei Aldir Blanc ainda em 2025

Município não prestou contas de recursos de 2024, mas já iniciou tratativas para garantir a execução dos projetos culturais dentro do prazo legal

Santo Antônio de Posse foi incluído na lista de municípios considerados irregulares para o recebimento de novos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O motivo é a ausência da prestação de contas referente ao 1º ciclo da política, previsto para 2024. No entanto, segundo esclarecimento da Prefeitura, a situa-ção já está sendo tratada e os recursos ainda podem ser utilizados até o fim deste ano.

De acordo com a administração municipal, os R$ 185.530,37 recebidos em 2024 não chegaram a ser utilizados, pois a gestão anterior apenas realizou escutas públicas sem dar continuidade à elaboração e envio do Plano de Aplicação de Recursos (PAR), etapa obrigatória para a liberação da verba.

A atual gestão, empossada em 2025, informou que já realizou o levantamento com-pleto da situação junto ao Ministério da Cultura e que está trabalhando para garantir a execução dos projetos dentro do prazo estabelecido, que é 31 de dezembro de 2025.

“A Prefeitura ressalta que o recurso será utilizado dentro do prazo estabelecido e que as ações necessárias já estão em andamento, com foco na construção participativa dos projetos culturais”, informou a nota oficial.

O município também aderiu ao 2º ciclo da PNAB e projeta novos investimentos no setor cultural. Segundo a administração, cerca de R$ 760 mil estão assegurados até 2029 por meio do Fundo Nacional de Cultura, garantindo a continuidade e o fortale-cimento das ações culturais em Santo Antônio de Posse.

A expectativa é que, com o planejamento em curso e a correção das pendências, o mu-nicípio possa avançar na aplicação dos recursos, envolvendo a comunidade e promo-vendo o desenvolvimento cultural de forma estruturada e transparente.