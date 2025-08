Prefeitura divulga vagas remanescentes de Administração em Artur Nogueira

Inscrições gratuitas para curso técnico vão até 6 de agosto; saiba como participar

A ETEC Trajano Camargo está com inscrições abertas para vagas remanescentes no curso técnico de Administração, com aulas no período noturno, no Polo de Artur Nogueira.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente e de forma presencial até o dia 6 de agosto (quarta-feira), na secretaria onde as aulas são realizadas, em Artur Nogueira. A prova será aplicada no dia 7 de agosto, às 19h, no mesmo local.

Para participar, é necessário estar cursando ou ter concluído a partir da 2ª série do Ensino Médio. A seleção será feita por meio de uma prova com 25 questões de múltipla escolha, baseada na BNCC do Ensino Fundamental II.

As aulas ocorrem na unidade da ETEC em Artur Nogueira, localizada na Rua Humberto Rossetti, nº 711, Jardim Ouro Branco, ao lado da EMEF Francisco Cardona.