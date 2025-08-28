Prefeitura encerra Agosto Lilás com roda de conversa em Artur Nogueira

Encontro aconteceu nesta terça-feira (26) e reuniu autoridades, profissionais da rede socioassistencial e sociedade civil para fortalecer a articulação em defesa das mulheres

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu, na última terça-feira (26), uma roda de conversa que marcou o encerramento das ações do Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher.

O encontro reuniu autoridades e representantes de diversos setores, entre eles o delegado da Polícia Civil Dr. Odair José Jaeger, o secretário de Segurança Roberto Daher, a coordenadora do Creas Elisete Gonçalves, profissionais dos CRAS, CREAS, Organizações da Sociedade Civil e usuários dos serviços socioassistenciais.

O objetivo da iniciativa foi debater demandas relacionadas à assistência social e à segurança pública, com foco no fortalecimento da articulação entre as áreas e na construção de estratégias conjuntas de enfrentamento à violência contra a mulher.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou que as ações em defesa da mulher são permanentes no município e vêm sendo reforçadas com políticas públicas efetivas.

“Em Artur Nogueira, o trabalho em prol da mulher acontece o ano inteiro. Implantamos o botão do pânico do programa Guardião da Mulher e uma viatura exclusiva para o atendimento às vítimas de violência, medidas que fortalecem nossa rede de proteção. Além disso, ações como essa roda de conversa e as campanhas de conscientização são fundamentais para ampliar o diálogo e mostrar que a violência não pode ser tolerada”, afirmou.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social Zezé Hunglaub destacou a importância do diálogo para o fortalecimento da rede de apoio.

“O Agosto Lilás reforça a necessidade de mantermos esse debate vivo ao longo de todo o ano. Reunir diferentes setores e instituições é essencial para que possamos atuar de forma integrada e garantir proteção e acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Ao longo de todo o mês de agosto, a Prefeitura de Artur Nogueira promoveu diversas ações voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. As iniciativas envolveram diferentes públicos e reforçaram o compromisso do município em ampliar a rede de proteção, acolhimento e informação.