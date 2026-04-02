Prefeitura entrega ovos de Páscoa para estudantes da rede municipal de ensino

Com direito a presença da coelhinha da Páscoa, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, participaram na tarde desta quarta-feira, 1º de abril, da entrega dos ovos de Páscoa para os estudantes da rede municipal de ensino. Cerca de 317 crianças do 1º ao 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Cleonice Aparecida da Cruz Kilburn Thiele, no Jardim Ypê I, foram as primeiras a receber a guloseima mais esperada dessa época do ano.

A entrega dos ovos de chocolate será realizada pela Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal da Educação, com o objetivo de garantir o benefício para todos os estudantes da rede de ensino. A Pasta informou que a distribuição será concluída até esta Quinta-Feira Santa, 2 de abril, quando todos os alunos deverão receber o produto.

Em 2026, serão distribuídos 17.710 ovos de chocolate, que foram organizados em diferentes categorias, levando em conta restrições alimentares específicas. O maior volume corresponde ao ovo de chocolate ao leite sem glúten, com 17.450 unidades. Em seguida, aparecem os ovos sem glúten, lactose e sacarose, que somaram 160 unidades e, depois, os ovos ao leite diet com 30 unidades. E, por fim, os ovos sem leite, glúten, ovos e soja que totalizaram 70 unidades.

Rodrigo Falsetti destacou o significado da iniciativa. “É muito gratificante ver o sorriso no rosto de cada criança. Mais do que a entrega dos ovos, sempre fazemos questão de lembrar o verdadeiro significado da Páscoa, valorizando sentimentos, como união, renovação e esperança. Trabalhamos para que todos se sintam incluídos e lembrados em uma data tão especial como a Páscoa”, comentou o chefe do Executivo

O secretário da Educação, Paulo Paliari, também comentou sobre a estrutura da ação. “Cada detalhe foi pensado com atenção e responsabilidade, principalmente para garantir que todos os estudantes pudessem participar. É um momento simples, mas que faz muita diferença para as crianças”, disse.

Terão direito ao chocolate todos os estudantes dos Centros de Educação Infantil (CEIs), Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs), Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). E também receberão a guloseima os alunos da Fundação Educacional Guaçuana (FEG), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e das creches atendidas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs).