Prefeitura oferece curso gratuito para fabricação e venda de docinhos de festa

Aulas começam em 22 de outubro em Artur Nogueira e seguem até novembro; vagas são limitadas e inscrições podem ser feitas presencialmente ou pelo WhatsApp até 10/10

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Aprenda a Fabricar e Vender Docinhos para Festa”. A iniciativa conta com parceria do Sebrae, apoio da Casa ADRA e realização do SENAI.

O curso vai abordar desde técnicas práticas até aspectos de mercado, incluindo:

-Processo de fabricação dos docinhos: escolha de ingredientes, preparo e finalização;

-Equipamentos e utensílios necessários: orientações sobre materiais adequados para a produção;

-Boas práticas de fabricação: higiene, armazenamento e controle de qualidade;

-Aspectos mercadológicos: estratégias para comercialização e diferenciação no mercado.

A capacitação será realizada na Casa ADRA, nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de outubro, e 04, 05, 11 e 12 de novembro, sempre das 9h às 12h, às terças, quartas e quintas-feiras.

A instituição está localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 1056, Jardim Arrivabene.

COMO SE INSCREVER

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro, presencialmente na Prefeitura (Av. XV de Novembro, nº 1.400 – Jd. Planalto – Sala 68) ou pelo WhatsApp (19) 3827-9719. As vagas são limitadas.

Para participar, o interessado deve ter mais de 18 anos.