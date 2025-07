Prefeitura passa a oferecer vacina contra meningite ACWY em Artur Nogueira Imunizante é aplicado como dose de reforço em crianças aos 12 meses de idade

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, passou a oferecer a vacina meningocócica conjugada ACWY (MenACWY) como dose de reforço para crianças de 12 meses. A medida segue as atualizações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde e visa ampliar a proteção contra os sorogrupos A, C, W e Y da bactéria meningococo, principais causadores das meningites bacterianas.

A vacina está disponível desde terça-feira, 1º de julho, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Com a mudança, o esquema vacinal contra a meningite passa a ser o seguinte:

– Duas doses da vacina meningocócica C aos 3 e 5 meses de idade

– Reforço com a vacina meningocócica ACWY aos 12 meses

Crianças que perderem essa dose de reforço poderão ser vacinadas até completarem 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já os adolescentes de 11 a 14 anos também continuam recebendo a vacina meningocócica ACWY, conforme já preconizado.

A vacina pode ser aplicada junto com outros imunizantes do calendário infantil. Importante destacar que crianças que já receberam a dose de reforço aos 12 meses com a vacina meningocócica C não precisam receber a nova dose com a MenACWY, sendo consideradas vacinadas.

A secretária de Saúde Daiane Mello reforça a necessidade da vacinação. “Essa é a forma mais eficaz de prevenção contra a meningite, uma doença que pode evoluir rapidamente e causar graves sequelas ou até a morte. Importante os pais e responsáveis estarem sempre atentos à atualização dos imunizantes das crianças”, destaca.